В Архангельске стартовал арт-марафон в честь 145-летия Степана Писахова

Арт-марафон «Писаховские осенины» проходит в Архангельске с участием более 300 исполнителей и 25 творческих коллективов, которые представляют свое видение произведений северных писателей. Как сообщает ТАСС, открытие мероприятия состоялось в музее Степана Писахова.





Марафон начался с выступления театра поморской культуры «Сузёмье», исполнившего северные песни, также в музее открылась выставка «Писахов. Новое».





Экспозиция включает 25 работ, которые раньше не выставлялись на музейных площадках. Среди них представлены этюды, картины и рисунки из собраний музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и Архангельского областного краеведческого музея. Как отметила заведующая музеем Наталья Пунина, выставка объединена единой идеей — празднованием дня рождения Писахова.





В числе экспонатов — картина «Папанинцы на льдине», посвященная дрейфующим полярникам станции «Северный полюс — 1», и работа «Памятник Ленину на Новой Земле», созданная на мысе Желания. Писахов участвовал в экспедициях по Арктике и был тесно связан с её освоением, что отражено в его произведениях, включая картины о полётах полярного лётчика Яна Нагурского. На выставке также представлена картина «Андромеда» — судна сопровождения экспедиции к Земле Франца-Иосифа.





На выставке также можно увидеть рисунки из цикла «Сны» с изображением необычных существ и яркую акварель с видом Троицкого кафедрального собора в Архангельске начала XX века. Выставка будет открыта для посетителей до конца января.