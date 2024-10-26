За последнее десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия, включая исторические павильоны, фонтаны, памятники, скульптуры и ландшафтные объекты, сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.





В данный момент работы продолжаются на шести федеральных объектах.





Одним из таких объектов стал павильон № 8 «Юные натуралисты», где завершается реставрация. Купол павильона был восстановлен с сохранением всех подлинных металлических конструкций 1954 года. В интерьере были воссозданы оригинальные люстры, барельефы и терраццо — цветное бетонное покрытие с мраморной крошкой.





В павильоне № 67 «Советская печать» реставраторы вернули на свои места уникальные деревянные скульптуры, созданные мастером резьбы по дереву Львом Кардашёвым. Реконструкция также восстановила утраченную отделку, выполненную по технике 1950-х годов, уникальной для ВДНХ резьбой по дереву.





Продолжается работа и в павильоне № 6 «Химия», где мастера воссоздают витражи из разноцветных стеклянных фрагментов. Ранее была восстановлена утраченная скульптура «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР».





Фото: скриншот Youtube