На ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия

26.10.2024

На ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия
За последнее десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия, включая исторические павильоны, фонтаны, памятники, скульптуры и ландшафтные объекты, сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В данный момент работы продолжаются на шести федеральных объектах.

Одним из таких объектов стал павильон № 8 «Юные натуралисты», где завершается реставрация. Купол павильона был восстановлен с сохранением всех подлинных металлических конструкций 1954 года. В интерьере были воссозданы оригинальные люстры, барельефы и терраццо — цветное бетонное покрытие с мраморной крошкой.

В павильоне № 67 «Советская печать» реставраторы вернули на свои места уникальные деревянные скульптуры, созданные мастером резьбы по дереву Львом Кардашёвым. Реконструкция также восстановила утраченную отделку, выполненную по технике 1950-х годов, уникальной для ВДНХ резьбой по дереву.

Продолжается работа и в павильоне № 6 «Химия», где мастера воссоздают витражи из разноцветных стеклянных фрагментов. Ранее была восстановлена утраченная скульптура «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР».

Фото: скриншот Youtube