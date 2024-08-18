Первой премьерой сезона в Большом театре кукол станет спектакль «Евгений Онегин»

Большой театр кукол откроет новый сезон спектаклем «Маленький концерт для фортепиано с медведем», поставленным режиссером Ксенией Павловой. Главным событием сезона станет премьера постановки «Евгений Онегин» под руководством главного режиссера театра Руслана Кудашова, сообщает ТАСС.





Показы спектакля состоятся в ноябре.





В начале сезона театр проведет фестиваль «Стены», организованный Центром развития режиссуры БТК, который будет посвящен второй части «Божественной комедии» Данте — «Чистилищу». Фестиваль пройдет с 17 по 22 сентября и станет продолжением работы, начатой на прошлогоднем фестивале «Фундамент».





В конце сентября труппа театра отправится на гастроли в Абакан, где покажет спектакли «Холстомер», «Маленький принц» и «Рикки-Тикки-Тави». В октябре артисты выступят на Международном фестивале детских театров «Вятка — город детства» в Кирове, где представят постановку «Я с тобой».









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