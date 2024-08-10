В Челябинске пройдет фестиваль патриотической песни с участием 36 исполнителей

В Челябинске состоится региональный фестиваль патриотической песни «Уральская земля-2024», который соберет лучших исполнителей и творческие коллективы области. Мероприятие пройдет на площадке ЦПКиО имени Гагарина при поддержке местных властей, сообщает «Российская газета».





В фестивале примут участие 36 финалистов, отобранных после первого тура, включая сольных исполнителей и коллективы региона. Фестиваль носит благотворительный характер, его основная цель — оказание поддержки соотечественникам, находящимся в зоне боевых действий, а также тем, кто проходит лечение и реабилитацию в военных госпиталях.





Музыкальный праздник начнется 20 августа на «Летней эстраде» парка, а 21 августа состоится гала-концерт, который будет транслироваться на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».





Сразу после концерта пройдет церемония награждения победителей, где будет вручена специальная награда зрительских симпатий — «Звезда Уральской земли». Организаторы приглашают всех присоединиться и поддержать участников.









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