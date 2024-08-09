В Зеленограде проходят съемки второго сезона сериала «Казанова»

Второй сезон сериала «Казанова» снимают в Зеленограде с иностранными актерами. Действие фильма разворачивается в преддверии Олимпиады 1980 года.





Киногородок раскинулся на Центральной площади в районе Дворца культуры. Съемки проходят в основном на втором этаже ДК, сообщает «Инфопортал». В съемках участвуют актеры разных национальностей.





Производство сериала также охватит Москву и Санкт-Петербург. Премьера второго сезона ожидается в 2025 году.





В сериале снимаются Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Александр Яцко и другие. Режиссером выступает Сергей Комаров. Ответственный за сценарий – Дмитрий Новоселов.









Фото: Pixabay.com