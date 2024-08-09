Стартовал прием заявок на участие в программе «Автор» Фонда кино

Фонд кино объявил о старте приема заявок на новую волну программы «Автор».



Социальная отраслевая программа создана для формирования условий для роста профессиональных компетенций и мастерства сценаристов.



Для участия в основном отборе принимаются сценарные заявки без ограничения тематик и жанров.



В новом потоке в связи с расширением программы можно подать заявки на создание сценариев не только полнометражных фильмов, но и игровых и анимационных сериалов.



Прием заявок осуществляется до 23:59:59 9 сентября 2024 года.



Ранее Фонд кино начал прием заявок по программе «Автор» на тему героизма, самопожертвования, новейшей истории регионов России, вошедших в ее состав в 2022 году.









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