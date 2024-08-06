Приморская сцена Мариинского театра представила программу к ВЭФ

Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке представила концертные программы, которые пройдут во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).



«В дни проведения форума зрители смогут насладиться красочными спектаклями Приморской сцены: 5 сентября — трогательной оперой Вольфганга Амадея Моцарта „Волшебная флейта“, 6 [сентября] — пышным классическим балетом Людвига Минкуса „Баядерка“», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.



В Большом зале 4 сентября состоится выступление пианиста Дениса Мацуева, джазменов Андрея Иванова и Александра Зингера в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Рубина. Симфонический оркестр Приморской сцены также даст два концерта с учениками и студентами «Центральной музыкальной школы-академии исполнительского искусства».



ВЭФ состоится с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.









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