Приморская сцена Мариинского театра представила программу к ВЭФ

06.08.2024

Приморская сцена Мариинского театра представила программу к ВЭФ
Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке представила концертные программы, которые пройдут во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В дни проведения форума зрители смогут насладиться красочными спектаклями Приморской сцены: 5 сентября — трогательной оперой Вольфганга Амадея Моцарта „Волшебная флейта“, 6 [сентября] — пышным классическим балетом Людвига Минкуса „Баядерка“», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

В Большом зале 4 сентября состоится выступление пианиста Дениса Мацуева, джазменов Андрея Иванова и Александра Зингера в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Рубина. Симфонический оркестр Приморской сцены также даст два концерта с учениками и студентами «Центральной музыкальной школы-академии исполнительского искусства».

ВЭФ состоится с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.


Фото: Pixabay.com