Кристофер Ллойд вернется к роли в фильме «Никто 2» после номинации на «Эмми»

Кристофер Ллойд, недавно получивший номинацию на премию «Эмми» за фильм «Хаки», готовится вновь появиться на экране в сиквеле боевика «Никто 2», который создают Universal Pictures и 87North. Актер присоединится к звездному составу, куда вошли Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Шэрон Стоун, информирует Deadline.





Режиссером нового фильма станет Тимо Тьяджанто, который работает по сценарию, написанному Дереком Колстадом, Аароном Рабином, Оденкерком и Умэром Алимом. Премьера «Никто 2» запланирована на 15 августа 2025 года.





Первый фильм «Никто», вышедший в 2021 году, стал кассовым хитом и рассказал историю Хатча Мэнселла (в исполнении Оденкерка), рядового семьянина, который раскрывает свою истинную сущность после ограбления дома. Это происшествие запускает цепь событий, ведущих к жестокой войне с русским криминальным авторитетом. В продолжении Ллойд вновь сыграет отца Хатча и отставного агента ФБР.









Фото: YouTube