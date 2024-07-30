Завершились съемки фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла

Съемки продолжения культового зомби-триллера «28 дней спустя» под названием «28 лет спустя» завершились в графстве Нортамберленд, Великобритания. Об этом сообщает издание Screen Daily. Премьера нового фильма запланирована на 20 июня 2025 года.





Оригинальная лента «28 дней спустя», вышедшая в 2002 году, рассказывает о том, как группа экоактивистов случайно выпускает зараженную обезьяну из секретной лаборатории. Инфекция, вызванная «вирусом ярости», быстро охватывает Великобританию, превращая людей в агрессивных существ. Главный герой, Джим, которого сыграл Киллиан Мерфи, просыпается в больнице и обнаруживает, что Лондон опустел.





В 2007 году вышло продолжение под названием «28 недель спустя», режиссером которого стал Хуан Карлос Фреснадильо, а Дэнни Бойл выступил в роли исполнительного продюсера. В январе этого года стало известно о работе Бойла и сценариста Алекса Гарленда над третьей частью франшизы. Они выразили надежду на создание новой кинотрилогии в рамках зомби-мира. Бойл отметил, что действие нового фильма снова развернется в Британии, а Киллиан Мерфи вернется к своей роли. В сиквеле также снимутся Аарон Тейлор-Джонсон, Чарли Ханнэм, Джоди Комер и Рэйф Файнс.









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