В двух городах Китая откроется выставка о шелке от Российского этнографического музея

Российский этнографический музей (РЭМ) готовится к открытию выставки, посвященной шелку в национальных культурах Евразии, в Китае. Проект развернется в Музее Наньшань в Шэньчжэне, а затем переместится в Музей провинции Хубэй в Ухане.





Директор РЭМ Юлия Купина на пресс-конференции ТАСС оценила проект, отметив его значимость в рамках программы перекрестных Годов культуры России и Китая. Купина сообщила, что коллекции музея уже прибыли в Шэньчжэнь, сейчас проходит распаковка и монтаж. Официальное открытие запланировано на 2 августа, что станет важным событием для обеих стран.





Выставка «Кокон традиций» прошла в РЭМ в 2023 году и привлекла внимание китайских коллег во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. С тех пор началось активное обсуждение возможности ее показа в КНР. При этом, как отметила Купина, выставка адаптируется и изменяется в сотрудничестве с китайскими партнерами, сохраняя при этом свое название. Подготовка проекта заняла более полугода.





Экспозиция представит около 300 уникальных экспонатов из фондов музея. Посетители смогут увидеть халаты из китайского шелка, иллюстрирующие богатые традиции, шелковые ковры из Ирана, златотканые пояса из слуцких мануфактур, а также эксклюзивную одежду финно-угорских народов Поволжья. Купина добавила, что выставка также включает образцы костюмов и платков из Северного Кавказа, а также товары из Средней Азии, где до сих пор активно развивают шелководство.





Выставка в Музее Наньшань продлится до 10 ноября, после чего с 22 ноября по 16 февраля 2025 года ее представят в Музее провинции Хубэй. Запланирована обширная параллельная программа, включающая кураторские занятия для специалистов, публичные лекции и другие мероприятия.









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