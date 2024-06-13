В «Ясной Поляне» пройдет VIII театральный фестиваль «Толстой»

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 5 по 7 июля пройдет VIII театральный фестиваль «Толстой».



На открытии фестиваля Александринский театр представит спектакль «Воскресение» режиссера Никиты Кобелева. Постановка впервые будет показана на открытой площадке.



В программу фестиваля в этом году традиционно вошли работы разных форматов: от больших форм до спектаклей-променадов, проекты, созданные специально к фестивалю в рамках резиденции «Сила слова».



«Театральный фестиваль „Толстой“ завоевал настоящую и глубокую любовь зрителей. На его разнообразную и обширную программу люди приезжают целыми семьями, и нас это очень радует, потому что музей „Ясная Поляна“ строит свою деятельность не только вокруг жизни и творчества Льва Толстого, но и истории рода, истории большой семьи Толстых. Особенно символично и важно это именно в нынешнем году, объявленном в России "Годом семьи"»", — рассказала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», руководитель фестиваля и прапраправнучка писателя Екатерина Толстая.









Фото: пресс-служба фестиваля "Толстой"