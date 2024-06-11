В палатах Суздальского кремля откроется выставка к 1000-летию первого упоминания Суздаля

Музеи Московского Кремля и Владимиро-Суздальский музей-заповедник в День России откроют совместный проект «Русский феникс. Суздальская земля».



Выставка станет ключевым событием тысячелетия первого летописного упоминания Суздаля.



Откроется выставка 12 июня в Крестовой и Трапезной палатах Суздальского кремля. Проект посвящен многовековой истории Суздаля, знавшего как времена небывалого расцвета, так и периоды разорения.



В экспозицию вошли более 240 предметов из коллекций двух музеев. Они позволят посетителям более полно и наглядно узнать о прошлом Суздальской земли, понять ее значение для нашего государства. В число экспонатов войдут шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья и многое другое.



«Это первый совместный проект Музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Многие предметы из наших музеев очень тесно связаны, и собранные на одной площадке и дополняющие друг друга, они расскажут историю объединения Русского государства и преемственности двух древних столиц», — рассказала о выставке генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника