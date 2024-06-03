Не стало актрисы театра и кино Агнии Елекоевой

Актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева ушла из жизни в 94 года. Об этом информирует портал «Кино-Театр.ру».





Елекоева родилась 6 ноября в 1929 году. В 1951-м выпустилась из Ленинградского театрального института имени Островского. В этом же году стала актрисой Ярославского театра имени Волкова. В 1952-1985-м служила Ленинградскому Новому театру (Ленсовета).





За свою творческую карьеру актриса успела сняться в таких фильмах, как «Весна в Москве», «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс», «Ищу человека», «Дневник директора школы», «Тарантул» и других. Последние съемки на родине прошли в 1990 году – в детективном сериале «Адвокат». Затем Елекоева переехала в США.





Актрисы не стало 2 июня. Причины смерти не раскрываются.









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