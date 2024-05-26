На Ямале представили картины, написанные нефтью

Художница Альфея Мухаметова, работающая с нефтью на холсте, представила свои работы на выставке. В 2022 году она подарила музею несколько портретов и зарисовок после персональной выставки "Генетическая память Севера», сообщает «Родина».





Альфея Мухаметова, известная своей необычной техникой рисования нефтью, представила ямальцам коллекцию, включающую портреты и сцены северной жизни. Эти работы пополнили фонды музея имени Шемановского, и их регулярно показывают посетителям. В 1979 году Альфея впервые приехала в Салехард для сбора материала для дипломной работы, и это место оставило глубокий след в ее творчестве.





Мухаметова, художница с многолетним стажем, начала экспериментировать с нефтью в 2014 году. Этот необычный материал вдохновил ее на создание множества портретов, которые она рисует, используя несколько капель нефти. Ее отец, первооткрыватель месторождений нефти, вдохновил Альфею на этот необычный путь. Она получила нефть для своих первых работ из родного Мегиона, и вскоре в Ханты-Мансийске была организована ее первая специальная выставка.





Сегодня ее картины известны не только в России, но и за ее пределами. Альфея активно участвует в различных проектах, конкурсах и фестивалях, представляя свои работы. Ее техника включает сочетание нефти с акварелью, акрилом, маслом, песком и графикой. Эксперименты с материалами позволяют создавать уникальные произведения искусства, которые привлекают внимание своей необычностью и глубиной.









Фото: скриншот Youtube



