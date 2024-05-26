В Петербурге состоится концерт памяти Гаврилы Лубнина

Концерт, организованный в честь Лубнина, пройдет 26 мая. Его песни исполнят известные музыканты и актеры, в том числе группы «Полюса», «Пролетарское танго», «Сестра Петра», «Acid Hasid», а также Евгений Дятлов, Виктор Санков, Саша Лушин, Мон Чикунов, Артур Ваха, Дмитрий Хоронько и Ильдар Казаханов. Лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша прочтет стихи Лубнина, передает ТАСС.





Гавриил Лубнин, яркий представитель петербургского художественного андеграунда 1990-2000-х годов, оставил после себя значительное творческое наследие, включающее девять графических книг и три музыкальных альбома.





Проект включает также выставку работ Лубнина из частных коллекций, которая разместится в трех локациях: галерее «Борей», KGallery и на свежем воздухе в Шереметевском саду, где будут установлены десять павильонов. Один из кураторов проекта Сергей Васильев рассказал, что идея началась с создания выставки, которая затем переросла в более масштабное мероприятие, включающее концерт.





Продюсер Олег Грабко считает, что творчество Лубнина обретет популярность благодаря «эффекту отложенной популярности». Он отметил, что песни Лубнина заслуживают внимания широкой аудитории, о чем свидетельствует выпуск трех новых альбомов: «Высок полет», «Все хорошо» и «И все иначе повернется».





Организаторы концерта также сообщили, что в подготовке мероприятия приняли участие Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Музей театрального и музыкального искусства.









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