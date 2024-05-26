Фестиваль хорового искусства в Северной Осетии объединил множество коллективов

26.05.2024
На хоровом фестивале, организованном в Северной Осетии, собрались около 550 участников из разных уголков республики. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры, сообщает ТАСС.
Фестиваль хорового искусства объединил коллективы из детских школ искусств, музыкальных школ, общеобразовательных учреждений, средних специальных учебных заведений, а также казачьи и ветеранские хоры.
Всего в мероприятии приняли участие около 550 человек. Оно было посвящено значимым датам — 100-летию образования Республики Северная Осетия — Алания, 250-летию присоединения Осетии к России и 240-летию основания города Владикавказа, а также приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры.
Первый заместитель министра культуры Северной Осетии Марина Рамонова подчеркнула важность этого события для культуры республики. Она отметила, что фестиваль способствует развитию и сохранению уникальной хоровой школы региона, а также популяризации творчества осетинских композиторов, чьи произведения исполнялись на мероприятии.
Организаторами фестиваля выступили министерство культуры Республики Северная Осетия — Алания, администрация Владикавказа, Союз композиторов республики и Северо-Осетинское отделение Всероссийского музыкального общества при поддержке Государственной филармонии РСО — Алания.
Фото: Pixabay.com