Лауреатов премии «Хрустальная Турандот» наградят в музее-заповеднике «Архангельское» 10 июня

Церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» 10 июня. Спецприз «За честь и достоинство» достанется артисту оперетты, народному артисту РСФСР Герарду Васильеву.





XXXIII церемония вручения премии пройдет в театрализованной форме. По данным пресс-службы «Хрустальной Турандот», декорациями станут скульптуры и ландшафты усадьбы.





«Ведущими станут актриса Лиза Арзамасова, которая исполнит роль принцессы Турандот, и лауреат театральных премий, ведущий артист Московского театра оперетты Александр Бабик», — уточняется в сообщении.





Хрустальная статуэтка в номинации «Лучшая мужская роль» в 2024 году вручаться не будет. На церемонии объявят победителей в разделах «Лучшая женская роль», «Лучшая сценография», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший спектакль». В этот раз премия не нашла для себя «достойного исполнителя» в номинации «Лучшая мужская роль», пояснил создатель «Хрустальной Турандот», режиссер и продюсер Борис Беленький.









Фото: YouTube