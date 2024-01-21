Картины из арктических экспедиций представили в Архангельске

Выставка «Мастерская искусств «Русская Арктика» открылась в Музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова в Архангельске, сообщил директор музея Иван Катышев.





По его словам, в экспозиции представлены работы пяти авторов — четырех художников и одного фотографа из Чебоксар, Архангельска и Москвы: Рашида Сагадеева, Всеволода Видякина, Ивана Александрова, Лады Подольской и Юрия Шурчкова. Все они были созданы в ходе экспедиций в Арктику на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов», в том числе летом 2023 года, когда корабль сел на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает ТАСС





На выставке в Архангельске представлено более 50 произведений. Это живопись, в том числе акварельная, графика, картины, написанные в авторских техниках, а также фотопечать. Часть работ создана на борту судна, в основном это этюды, картины дорабатывались дома.





На выставке, которая будет работать до 10 марта, запланированы встречи с полярниками, лекции и мастер-классы. Планируется, что затем она будет представлена в других городах России.





Организаторами возобновления Арктических художественных экспедиций стали Росгидромет и Первая горнорудная компания.









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