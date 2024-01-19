В Петербурге открылась выставка к 100-летию со дня смерти Ленина

Выставка «Увековечить образ» к 100-летию со дня смерти Владимира Ленина начала работать в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Заведующий сектором изобразительного искусства и тиражированной графики, куратор проекта Алексей Бойко в беседе с журналистами рассказал подробности.





Посетители музея смогут увидеть уникальные изображения Ленина. Выставка посвящена его образу, как он создавался в искусстве.





«У нас представлены работы 1920–1930-х годов, это как живопись и графика, так и скульптура», — сказал ТАСС Бойко.





По его словам, также есть уникальные рисунки, которые художники выполнили еще при жизни Ленина с натуры. Так, на выставке представлена картина известного мастера Натана Альтмана и карандашный рисунок, сделанный соратником вождя Пантелеймоном Лепешинским во время ссылки.









Фото: YouTube