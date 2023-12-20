В Перми планируют построить палеонтологический музей

Новый палеонтологический музей «Пермский период» в Перми планируют начать строить в 2024 году. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.





Глава Пермской области, отвечая на вопрос ТАСС , отметил, что главной задачей является выход в проектирование основного корпуса музея, а также сделать кровлю, изоляцию фундамента, тепловой контур и передать это Минкультуры.





«В следующем году должен быть объявлен тендер на проектирование. В принципе, в следующем году проектирование реалистично. Возможно, и на стройку в следующем году выйдем», — сказал Махонин.





Музей планируют разместить на «Заводе Шпагина», где идет строительство здания Пермской художественной галереи. Здесь также создается Дом музыки. По мнению Махонина, пока это место является самым реалистичным и правильным для размещения Музея пермских древностей.









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