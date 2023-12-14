Актер Джордж Клуни намекнул на производство нового фильма серии «Друзья Оушена»

14.12.2023

Актер Джордж Клуни намекнул на производство нового фильма серии «Друзья Оушена»
Американский актер и режиссер Джордж Клуни рассказал о готовности сценария нового фильма франшизы «Друзья Оушена».

В интервью UPROXX Джордж Клуни рассказал, что располагает «действительно хорошим» сценарием для нового «Оушена».

«Так что, возможно, в конечном итоге мы снимем еще один», — рассказал актер.

Оригинальная картина «Одиннадцать друзей Оушена» вышла на экраны в 2001 году. Фильм рассказывал о группе воров-профессионалов, занимающихся грабежами в казино. В актерский состав дебюта вошли, помимо Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс и другие. Режиссером картины выступил Стивен Спилберг.


Фото: Jimmy Kimmel Live/YouTube