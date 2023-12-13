Российские киносети намерены сохранить доступные цены на билеты

13.12.2023

Российские киносети намерены сохранить доступные цены на билеты
Кинотеатры России ориентированы на сохранение максимально доступных цен на билеты. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали представители крупных федеральных киносетей.

Некоторые кинотеатры планируют сдерживать рост цен на билеты, поскольку видят прирост зрителей. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова прокомментировала ситуацию.

«Мы понимаем, что у людей есть какое-то ограниченное количество денег, которое они готовы потратить на развлечения. И здесь очень важно все-таки обратить внимание на то, что сейчас много семейного контента, это значит, что количество денег, которое люди потратят в кинотеатрах на одну покупку, выше», — объяснила она.

По словам Зиняковой, кинотеатры стараются делать все, чтобы сохранить максимально доступную цену билета. Для этого существуют детские тарифы и «Пушкинская карта», которую также упомянула президент «Каро».

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков высказался о подорожании билетов. По его словам, стоимость может увеличиться на 20-25% в 2024 году.


Фото: Pixabay.com