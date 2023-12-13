Российские киносети намерены сохранить доступные цены на билеты

Кинотеатры России ориентированы на сохранение максимально доступных цен на билеты. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали представители крупных федеральных киносетей.





Некоторые кинотеатры планируют сдерживать рост цен на билеты, поскольку видят прирост зрителей. Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова прокомментировала ситуацию.





«Мы понимаем, что у людей есть какое-то ограниченное количество денег, которое они готовы потратить на развлечения. И здесь очень важно все-таки обратить внимание на то, что сейчас много семейного контента, это значит, что количество денег, которое люди потратят в кинотеатрах на одну покупку, выше», — объяснила она.





По словам Зиняковой, кинотеатры стараются делать все, чтобы сохранить максимально доступную цену билета. Для этого существуют детские тарифы и «Пушкинская карта», которую также упомянула президент «Каро».





Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков высказался о подорожании билетов. По его словам, стоимость может увеличиться на 20-25% в 2024 году.









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