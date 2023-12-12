Пензенский драматический театр отметил 230-летний юбилей

Пензенский областной драматический театр имени Луначарского отметил 230-летний юбилей. Об этом сообщает портал «ProГород».





Коллектив пензенской драмы отпраздновал 230-летие с момента появления театра в регионе. Юбилей стал важным событием для культуры региона. В честь празднования круглой даты 12 декабря состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого прошло награждение коллектива от имени губернатора области Олега Мельниченко.





Сотрудники театра были отмечены наградами министерства культуры и туризма региона. Замминистра Роман Якупов лично вручил их коллективу. Народных артистов России Галину Репную и Сергея Казакова, заслуженного артиста России Генриха Вавилова отметили благодарственными письмами.









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