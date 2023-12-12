Нейросеть «спела» новую песню группы «Технология»

Искусственный интеллект «спел» новую песню группы «Технология» под названием «Странные танцы. Build 2.0». Исполнитель обозначен как «Технология Величковского» feat. ИИ Роман Рябцев.





Композитор и экс-участник группы Леонид Величковский пересобрал знаменитую песню «Странные танцы», передает МК . Однако вокал он отдал искусственному интеллекту. По словам композитора, голос Романа Рябцева выбран потому, что у него «очень романтичный тембр», который отлично вписывается в техно-поп.





«Порядок действий такой: загружаешь в программу несколько песен с нужным тебе вокалом, нейросеть исследует голос. Потом даешь мелодию, сам напеваешь текст, и сеть начинает петь под твои исходные данные голосом Рябцева», — рассказал Величковский.





Композитор уверен, что в скором времени получатся миллионы знаменитых исполнителей, которые будут петь разные песни, но отличить настоящих от имитации станет сложнее. Величковский также допустил принятие закона об охране авторских прав на голос.









Фото: YouTube