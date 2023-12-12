Нейросеть «спела» новую песню группы «Технология»

12.12.2023

Нейросеть «спела» новую песню группы «Технология»
Искусственный интеллект «спел» новую песню группы «Технология» под названием «Странные танцы. Build 2.0». Исполнитель обозначен как «Технология Величковского» feat. ИИ Роман Рябцев.

Композитор и экс-участник группы Леонид Величковский пересобрал знаменитую песню «Странные танцы», передает МК. Однако вокал он отдал искусственному интеллекту. По словам композитора, голос Романа Рябцева выбран потому, что у него «очень романтичный тембр», который отлично вписывается в техно-поп.

«Порядок действий такой: загружаешь в программу несколько песен с нужным тебе вокалом, нейросеть исследует голос. Потом даешь мелодию, сам напеваешь текст, и сеть начинает петь под твои исходные данные голосом Рябцева», — рассказал Величковский.

Композитор уверен, что в скором времени получатся миллионы знаменитых исполнителей, которые будут петь разные песни, но отличить настоящих от имитации станет сложнее. Величковский также допустил принятие закона об охране авторских прав на голос.


Фото: YouTube