В Доме железнодорожников состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат»

19 и 20 декабря на сцене Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ) пройдет премьера спектакля «Мой бедный Марат», сообщает пресс-служба театра.





Спектакль по одноименной пьесе Алексея Арбузова не новичок на московских подмостках, но каждая новая постановка становится знаковой для зрителей.





Режиссер постановки Сергей Потапов не отходит от классического сюжета, состоящего из трех частей: юность и первая любовь в блокадном Ленинграде, затем послевоенные годы, пронизанные надеждой, недосказанностью, болью.





Развязка сюжета произойдет лишь в канун нового 1960 года и даст зрителям ответ на главный вопрос: кто из героев рискнет стать счастливым?





«Мой бедный Марат» — это и драма, и психологический триллер. Кажущаяся со стороны простота сюжета на деле оказывается многослойным пирогом смыслов и чувств, которые каждый сможет воспринять в зависимости от своего личного опыта.





Режиссер принципиально не использует на сцене каких-то современных технологических средств, уделяя особое внимание в сценографии и костюмах аутентичности эпохи, а зрителю показывая «как человек говорит человеку о человеке».









Фото: пресс-служба ЦДКЖ