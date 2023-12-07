В Музее Победы откроется новогодняя выставка, передает пресс-служба учреждения.



Проект получил название «Новый год. Тыл приближает Победу» и подготовлен совместно с Музеем истории шоколада и какао.



«В преддверии Нового года жители и гости столицы смогут узнать, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к встрече главного зимнего праздника и даже в такое суровое время продолжали верить в чудо», — рассказали в Музее Победы.



В экспозицию вошли более 60 экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао. Посетители увидят старинные елочные украшения, новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов, тематические формы для кондитерского производства XX века, уникальные новогодние открытки, памятные подарки, почтовые карточки.



«Гости смогут ознакомиться с историей судеб работников кондитерских фабрик "Красный Октябрь" и "Бабаевский", на чью долю выпало военное время. Об их подвиге расскажут подлинные награды и документы, а также фотографии и личные вещи. Среди экспонатов будут и экземпляры сигнальных шашек, пламегасителей, выпускаемых фабрикой для защиты столицы», — говорится в анонсе проекта.



Выставку дополнит мультимедийная часть, которая позволит узнать о работе фабрики в годы войны, увидеть хроники из архива фабрики «Красный Октябрь».



Выставка доступна до 31 января 2024 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы