В Общественной палате откроется выставка о помощи Дальнего Востока Донбассу

В Общественной палате России 7 декабря открывается выставка, рассказывающая о помощи Донбассу от Дальнего Востока.



Фотовыставка откроется в день награждения лауреатов премии «Звезда Дальнего Востока».



Фотографии, представленные на выставке, посвящены военному быту в зоне специальной военной операции, перестройке промышленности, работе волонтеров, формированию добровольческих батальонов.



По словам заместителя полпреда президента на Дальнем Востока Григория Куранова, все 11 регионов Дальнего Востока помогают Донбассу. Регионы взяли шефство над восемью территориями и восстановили полсотни объектов.









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