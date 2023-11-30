Греческий писатель Василис Василикос умер в возрасте 90 лет

Греческий писатель Василис Василикос ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом информирует телеканал ERT-1.





Согласно сведениям ЮНЕСКО, писатель входил в десятку самых переводимых греческих авторов. Василикос написал более 80 книг, романов, новелл, рассказов, пьес и сборников стихов. Самые известные его работы – «Мифология Америки», «Ружье подводной охоты», «Жертвы мира», «Фотографии», «Судебный врач», «Смерть американца» и другие.





Многие произведения Василикоса переведены на 33 языка, а также переложены на шрифт Брайля. По его книге Z («Дзета» или «Зита» — греч.) в 1969 году греко-французский кинорежиссер Костас Гаврас снял одноименный фильм. Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший монтаж» в 1970-м.





Писатель родился 18 ноября 1933 года в городе Кавале. Он работал помощником режиссера в зарубежных постановках, документалистом, сценаристом, журналистом. Василикос являлся послом Греции при ЮНЕСКО с 1996 по 2004 год. Также был депутатом греческого парламента с 2015-го по май текущего года.









Фото: YouTube