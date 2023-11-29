Мариинский театр покажет три версии балета «Щелкунчик»

29.11.2023

Мариинский театр покажет три версии балета «Щелкунчик»
Мариинский театр покажет три версии балета «Щелкунчик»  главного новогоднего подарка зрителям в декабре и январе. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Серия показов в Мариинском начнется 11 декабря и продолжится в январе. Сейчас в афише есть уже 40 «Щелкунчиков».

«В Мариинском театре можно увидеть сразу несколько версий этого волшебного балета», — уточнили в пресс-службе.

Первая версия будет представлена в хореографии Василия Вайнонена — спектакль-сон девочки Маши играют на сцене почти 90 лет, с 1934-го. Тогда состоялась его премьера.

К постановке Вайнонена обратились в Театре балета имени Леонида Якобсона, чью версию также можно увидеть на сцене Мариинского театра с декорациями и костюмами художников Владимира Фирера и Александра Храмцова.

Третьего «Щелкунчика» создал Михаил Шемякин. Спектакль художника вошел в список балетных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Постановка создавалась специально для Мариинского. Балет исполнили более 200 раз за 22 года.


Фото: Валентин Барановский / Пресс-служба Мариинского театра