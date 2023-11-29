Мариинский театр покажет три версии балета «Щелкунчик» — главного новогоднего подарка зрителям в декабре и январе. Об этом рассказали в пресс-службе театра.





Серия показов в Мариинском начнется 11 декабря и продолжится в январе. Сейчас в афише есть уже 40 «Щелкунчиков».





«В Мариинском театре можно увидеть сразу несколько версий этого волшебного балета», — уточнили в пресс-службе.





Первая версия будет представлена в хореографии Василия Вайнонена — спектакль-сон девочки Маши играют на сцене почти 90 лет, с 1934-го. Тогда состоялась его премьера.





К постановке Вайнонена обратились в Театре балета имени Леонида Якобсона, чью версию также можно увидеть на сцене Мариинского театра с декорациями и костюмами художников Владимира Фирера и Александра Храмцова.





Третьего «Щелкунчика» создал Михаил Шемякин. Спектакль художника вошел в список балетных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Постановка создавалась специально для Мариинского. Балет исполнили более 200 раз за 22 года.









Фото: Валентин Барановский / Пресс-служба Мариинского театра