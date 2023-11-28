Международный фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» впервые пройдет в Пскове. Об этом рассказала пресс-служба Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.





Мероприятие состоится в начале декабря при содействии Генконсульства КНР в Санкт-Петербурге. Фестиваль посвятят известному классику китайской литературы, лауреату Нобелевской премии Мо Яню. В рамках мероприятия также пройдут кинолекторий и телемост «Китай – Псков – Санкт-Петербург», в котором примет участие директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.





«Зрители фестиваля познакомятся с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Псковский театр драмы — первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня «Лягушки»», — уточнили в сообщении.





В пресс-службе добавили, что во время фестиваля в театре также пройдет режиссерская лаборатория. Четыре приглашенных постановщика представят публике эскизы спектаклей, которые они создадут по произведениям современной китайской литературы.









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