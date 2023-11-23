В Хабаровске прошла премьера масштабного мюзикла «Первый бал Наташи Ростовой»

В Хабаровском краевом академическом музыкальном театре прошла мировая премьера мюзикла Владимира Баскина «Первый бал Наташи Ростовой», передает пресс-служба театра.



Масштабный мюзикл был поставлен на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра впервые. В основу постановки легла любовная история Наташи Ростовой, героини романа Льва Толстого «Война и мир».



«Специально для этой постановки было создано 200 костюмов, которые помогли передать атмосферу эпохи и погрузить зрителей в реалии XIX века. Кроме того, в мастерских Хабаровского краевого академического музыкального театра были изготовлены 18 ружей и 2 пушки в натуральную величину, которые использовались в постановке, созданы 3 гигантские люстры, которые стали еще одним вызовом и свидетельством масштаба этого мюзикла», — рассказали в театре.



Режиссером-постановщиком мюзикла выступила Наталья Индейкина, художник по костюмам и сценограф — Юлия Гольцова, художник по свету — Денис Солнцев. Композитором выступил Владимир Баскин, дирижером — Руслан Антипинский.







