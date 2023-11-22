Российский этнографический музей представил выставку «Буква на вещи»

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка «Буква на вещи».



Выставка представляет предметы быта из коллекции Российского этнографического музея, в оформлении которых использованы буквы алфавитов, имевших распространение на территории России и сопредельных стран.



«Сегодня в Российском этнографическом музее важное событие — открытие выставки "Буква на вещи". Безусловно, каждая выставка является откровением, новым словом в экспонировании материала, ведь именно через экспонирование мы зачастую смотрим на вещи с новой стороны, с непривычного ракурса. Предметы с сегодняшней выставки очень разнообразны — они созданы в разных культурах, на разных языках, и нас ожидает феерическая картина языкового богатства просторов Евразии. И наши выставочные проекты содействуют тому, чтобы языки не исчезли, хотя бы как памятники, как культурная ценность, запечатленная в вещах», — рассказала на открытии выставки заведующая отделом этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Лариса Попова.



В экспозицию вошли артефакты, относящиеся к периоду конца XIX — начала XX века. Всего на выставке представлено более 200 уникальных артефактов.



Посетить выставку можно до 31 декабря 2023 года.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России