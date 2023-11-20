Несколько крупных аукционных домов России объединятся в холдинг

В России появится Аукционный холдинг, куда войдут несколько крупных аукционных домов, передает пресс-служба Московского аукционного дома.



Сообщается, что холдинг займет сегмент «русских торгов» Christie’s и Sotheby’s. В каталог первого аукциона вошло собрание живописи Айвазовского, Рериха, Васнецова, Шишкина, Кончаловского. Коллекция оценивается в 500 млн рублей. В Холдинг вошли крупнейшие игроки рынка: Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом.



«По мнению сообщества, заменить ушедшие международные аукционы может институция с уровнем экспертизы, которым сейчас по отдельности не обладает ни один игрок рынка. Торги 3 декабря станут еще и громким заявлением о создании организации такого уровня — первого в России Аукционного холдинга», — говорится в сообщении пресс-службы.









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