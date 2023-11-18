В Уфе прошел первый сольный концерт Динара Файзуллина

Произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов исполнил Международный симфонич...
Артист является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова.
Фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения драматурга.
Награду за лучший игровой фильм вручили режиссеру Ариану Наваби из Ирана за картину «Энтропия».
Произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов исполнил Международный симфонич...
Артист является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова.
Фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения драматурга.
Награду за лучший игровой фильм вручили режиссеру Ариану Наваби из Ирана за картину «Энтропия».
Режиссер постановки Александр Назаров определил жанр спектакля как мистический фарс. ...
Кинопоказы пройдут 18 и 19 ноября в Культурном квартале «Брусницын».
О новых цифровых проектах рассказали руководители ведущих музеев России.
Стороны намерены объединить усилия, направленные на сохранение традиций школы театрального искусства...
Среди них — скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы.
Президент посмотрел «Московский кластер» - выставку «Город кино Москва».
Сын Чон Гю посетил пленарную сессию IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Фору...
Пресс-секретарь президента России отметил, что решений никаких нет.
Писательница являлась обладательницей Букеровской премии по литературе.
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что диалог не был посвящен культуре отмены.
Фестивали продлятся до 22 и 26 ноября.
Маршрут прогулки составляет 1,5 часа.
Российский зритель знает артиста по роли в отечественном сериале «Крестный».
Режиссер счел необходимым продвигать русскую культуру на международном уровне.
Первая премия конкурса Viola Masters досталась Любови Лазаревой.
18.11.2023