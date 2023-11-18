В Уфе прошел первый сольный концерт Динара Файзуллина

Первый сольный концерт солиста Городского дворца культуры Уфы, лауреата международных и всероссийских конкурсов Динара Файзуллина собрал полный зал, сообщает «Российская газета».





Артист исполнил 25 песен вместе с солистами театра песни «Притяжение» в сопровождении танцевальных коллективов Городского дворца культуры.





Репертуар Динара Файзуллина включает разножанровые произведения — от классики до шансона. Публика с энтузиазмом принимала и башкирскую народную песню «Уралым», и томное «Бессаме мучо», и детский хит «Ягодка малинка».





Динар Файзуллин представил публике и песни собственного сочинения, одну из которых он посвятил своей маме.









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