Дирижер Юрий Башмет заявил о заинтересованности Европы и Японии в его гастролях

Организаторы концертов из Германии, Италии и Японии остаются заинтересованы в гастролях дирижера Юрия Башмета. Об этом народный артист СССР рассказал журналистам.





Маэстро на встрече, посвященной конкурсу альтистов, признался, что с США переговоры по вопросу гастролей не ведутся.





«Из Америки никто не звонил. Европа остается заинтересованной. Еще Китай запланирован», — поделился Башмет с представителями СМИ.





По его словам, отношения с иностранными коллегами «складываются по-разному». Так, один из членов жюри Международного конкурса имени Чайковского, проживающий в Германии, «наплевал» на намек об увольнении, если он примет приглашение и войдет в судейский состав, подчеркнул дирижер. Однако по возвращении его уволили.





Башмет также подтвердил позитивные отношения с известным немецким дирижером Юстусом Францем. Они знакомы более 30 лет.





Напомним, в Москве проходит IX Международный конкурс альтистов под руководством Башмета. Viola Masters начался 8 ноября и продлится до 16-го числа.









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