Кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства» начался в Архангельске

Третий Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства» стартовал в Архангельске. Программа открылась с показа работ студии «Татармультфильм», уточнили в оргкомитете.





Фестиваль приурочен ко Дню народного единства и Году педагога и наставника, передает ТАСС . Архангельская область выбрана в качестве площадки, поскольку в регионе живут представители более чем ста национальностей, здесь сохранилось влияние традиционной русской культуры.





Показы пройдут на 56 площадках в 13 районах региона. Пользователи Сети могут стать зрителями и посмотреть работы участников в онлайн-формате. В программу фестиваля войдут показы фильмов, прямые трансляции церемоний открытия и закрытия, мастер-классы и круглые столы.





На «Свидании с Россией» представлены картины стран СНГ. В состав жюри вошли представители Белоруссии. Свои работы представили страны БРИКС (Китай, Индия, ЮАР).









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