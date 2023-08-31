Актер Адам Драйвер обвинил Amazon и Netflix в продолжении забастовки в Голливуде

Актер Адам Драйвер высказался о невыполнении требований Союза Гильдии киноактеров со стороны Amazon и Netflix. Он дал комментарий на пресс-конференции в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.





Адам Драйвер обвинил Amazon и Netflix в том, что корпорации не выполняют требования бастующих в Голливуде актеров и сценаристов. Артист задался вопросом, почему другие небольшие дистрибьюторские компании могут удовлетворить просьбы SAG (Союз Гильдии киноактеров).





«Но такие большие компании, как Netflix и Amazon – не могут?» — поинтересовался Драйвер на фоне протестов коллег по цеху.





Актер участвует в 80-м Венецианском кинофестивале, где представляет фильм режиссера Майкла Манна «Феррари». Драйвер исполнил в картине главную роль совместно с Шейлин Вудли и Пенелопой Крус.





Ранее российская актриса Ксения Раппопорт представила на Венецианском кинофестивале фильм со своим участием. Она снялась в картине «Срок времени» знаменитого режиссера Лилианы Кавани.









Фото: кадр из фильма «Феррари»