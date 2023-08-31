Актер из Луганска получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ»

Известный луганский актер и режиссер Михаил Голубович стал заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.





Представитель общественной палаты ЛНР Василий Леонов прокомментировал присвоение Голубовичу звания заслуженного деятеля искусств. По его словам, в республике нет человека, который столько бы сделал для прославления своей Родины.





«Михаил Васильевич — это живая легенда и символ Луганщины», — сказал Леонов.





Михаил Голубович является художественным руководителем Луганского академического музыкально-драматического театра на Оборонной. Зрители могут помнить его по роли разведчика в советском боевике ««Мерседес» уходит от погони», матроса-большевика в сериале «Кортик». Всего в его карьере насчитывается 74 киноленты.









Фото: YouTube