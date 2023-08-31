Тимати может дать последний большой концерт в Лужниках

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) может выступить с финальным большим концертом в Лужниках. Об этом он рассказал в интервью.





Известный рэп-исполнитель в беседе с Telegram-каналом Zhara Mag признался, что хочет провести большой концерт на сцене Лужников. По его словам, это будет финальное выступление.





Тимати отметил, что намерен реализовать задумку «когда люди созреют». Тогда он «выпустит еще один альбом и закончит». Точная дата пока не названа.





В июле 2020 года исполнитель ушел от музыкального лейбла Black Star, которое до сих пор ассоциируется с именем артиста. Сейчас российский рэпер занялся бизнесом. 30 августа он и ресторатор Антон Пинский открыли сеть пиццерий в Москве.





В этом году Тимати отметил 40-летний юбилей. Свою известность он обрел благодаря шоу «Фабрика звезд». В 2006 году вышел его первый сольный альбом.









Фото: YouTube



