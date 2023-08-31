Министерство культуры РФ показало фото с празднования Дня Республики Татарстан

Обновленная Спасская башня Казанского кремля открылась в честь Дня Республики Татарстан. Об этом рассказало Министерство культуры России.





Ведомство в Telegram-канале опубликовало фотоотчет со Дня Республики Татарстан. В столице региона состоялся целый ряд мероприятий.





Так, в Казанском кремле открылась обновленная Спасская башня. Музей-заповедник включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы на Спасской башне длились с 2022 года. Сейчас музейное пространство дополняют видеопроекции и сенсорные информационные блоки.





Фестиваль современной татарской культуры «ДэртФест» также прошел на территории кремля. В программе были выступления молодых музыкантов, модные дефиле и ярмарка мастеров. Вечером на площади Дворца земледельцев провели XIII Международный оперный фестиваль «Казанская осень».





Помимо этого, в честь праздника открылось здание Казанского художественного училища, которое является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Сейчас обновленные после ремонта помещения готовы принять студентов. На базе училища также работает школа креативных индустрий.









Фото: Telegram-канал Министерства культуры РФ



