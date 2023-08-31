Участник «Евровидения» споет на концерте по случаю дня города в Сызрани

Белорусский эстрадный певец Руслан Алехно споет на сцене Сызрани в рамках концерта ко дню города. Об этом сообщили местные власти.





Городская администрация Сызрани подтвердила, что участник знаменитого конкурса «Евровидение» споет на одной сцене с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Руслан Алехно выступит в 19:50 по местному времени после торжественной части концерта.





После него на сцену выйдет Надежда Бабкина. Часть концерта с этой исполнительницей состоится под аккомпанемент роскошного салюта в честь юбилея города. Сызрани исполняется 340 лет.





Руслан Алехно стал победителем конкурса «Народный артист» в 2004 году на телеканале «Россия 1». Певец также выступал на «Евровидении-2008». Однако тогда победил Дима Билан с песней Believe.









Фото: YouTube