Театр Стаса Намина покажет оперу «Победа над Солнцем» в Лужниках

Жители и гости Москвы смогут бесплатно увидеть постановку «Победа над солнцем» 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба театра Стаса Намина.





В 2023 году первая русская футуристическая опера «Победа над Солнцем» отмечает свое 110-летие. Реконструкция когда-то скандальной постановки приурочена именно к этой дате.





Спектакль идет на сцене театра более десяти лет. Зрители смогут свободно посмотреть его в рамках Московского урбанистического форума в Лужниках.





В пресс-службе напомнили, что первые два показа оперы состоялись в 1913 и 1920 годах. После этого ее надолго забыли. Однако в 1980-х произошел настоящий взрыв, отметили представители театра.





«Оперу начали реконструировать выдающиеся мастера по всему миру. Мы тоже, в содружестве с Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург), решили внести свою лепту», — говорится в сообщении пресс-службы.





Театр представил «Победу над Солнцем» в 2015 году. Сейчас зрители смогут посмотреть ее 1 сентября. На площадке будет присутствовать сам Стас Намин.









Фото: пресс-служба театра Стаса Намина