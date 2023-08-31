Гэри Олдмен сыграет в новом фильме Паоло Соррентино

Сообщается, что съемки фильма уже идут в Италии. Картина, название которой пока не раскрывается, расскажет о женщине по имени Парфенопа. В фильме жизнь женщины будет показана с момента ее рождения в 1950 году до наших дней.Работа над фильмом началась в июне, съемки проходят в местности между Неаполем и Капри.В своей работе Соррентино, вероятно, переосмысливает древнегреческие мифы. Парфенопа — одна из сирен в мифологии, пытавшаяся очаровать Одиссея своим пением и покончившая с собой.По словам самого режиссера, его новая работа должна стать «любовным письмом Неаполю».В фильме также задействованы актеры Луиза Раньери, Сильво Орландо, Стефания Сандрелли, Изабелла Феррари и другие.