Гэри Олдмен сыграет в новом фильме Паоло Соррентино

31.08.2023
Британский актер Гэри Олдмен вошел в актерский состав нового фильма итальянского кинорежиссера Паоло Соррентино, передает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сообщается, что съемки фильма уже идут в Италии. Картина, название которой пока не раскрывается, расскажет о женщине по имени Парфенопа. В фильме жизнь женщины будет показана с момента ее рождения в 1950 году до наших дней.
Работа над фильмом началась в июне, съемки проходят в местности между Неаполем и Капри.
В своей работе Соррентино, вероятно, переосмысливает древнегреческие мифы. Парфенопа — одна из сирен в мифологии, пытавшаяся очаровать Одиссея своим пением и покончившая с собой.
По словам самого режиссера, его новая работа должна стать «любовным письмом Неаполю».
В фильме также задействованы актеры Луиза Раньери, Сильво Орландо, Стефания Сандрелли, Изабелла Феррари и другие.
Фото: BFI/YouTube