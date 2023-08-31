Гэри Олдмен сыграет в новом фильме Паоло Соррентино

31.08.2023

Гэри Олдмен сыграет в новом фильме Паоло Соррентино
Британский актер Гэри Олдмен вошел в актерский состав нового фильма итальянского кинорежиссера Паоло Соррентино, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сообщается, что съемки фильма уже идут в Италии. Картина, название которой пока не раскрывается, расскажет о женщине по имени Парфенопа. В фильме жизнь женщины будет показана с момента ее рождения в 1950 году до наших дней.

Работа над фильмом началась в июне, съемки проходят в местности между Неаполем и Капри.

В своей работе Соррентино, вероятно, переосмысливает древнегреческие мифы. Парфенопа — одна из сирен в мифологии, пытавшаяся очаровать Одиссея своим пением и покончившая с собой.

По словам самого режиссера, его новая работа должна стать «любовным письмом Неаполю».

В фильме также задействованы актеры Луиза Раньери, Сильво Орландо, Стефания Сандрелли, Изабелла Феррари и другие.


Фото: BFI/YouTube