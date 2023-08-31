«Один маленький ночной секрет» стал лауреатом фестиваля «Лендок»

Объявлены победители IV Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival.



Закрытие смотра прошло на Открытой киностудии «Лендок». Лауреатом конкурса стал фильм Натальи Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Лучшей неигровой картиной признана работа Никиты Добрынина «Vad’d’a. Мытарства».



По итогам фестиваля звание лучшего режиссера досталось Таалайбеку Кулмендеву («Продается дом»). Адилета Каржоева завоевала приз за лучшее визуальное решение (фильм «Черный вагон»).



На кинофестиваль «Лендок» поступило более 200 заявок из 12 стран. В конкурсе участвовали 24 фильма — 14 неигровых и 10 игровых.









Фото: кадр из фильма «Один маленький ночной секрет»