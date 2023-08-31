В четырех странах пройдут «Большие гастроли» российских театров

Российские театры представят свои постановки в рамках «Больших гастролей» в четырех зарубежных странах, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что «Большие гастроли» пройдут в Узбекистане, Абхазии, Беларуси, Туркменистане и организованы Росконцертом в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.



В Узбекистане в сентябре состоятся гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова. Санкт-Петербургский театр «Мастерская» отправится на гастроли в Абхазию. В Беларуси выступят сразу три театра — Театр-фестиваль «Балтийский дом», Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Э. Сапаева, Ростовский государственный музыкальный театр.



«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов — увидеть лучшие спектакли и концерты», — рассказала о программе министр культуры России Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России