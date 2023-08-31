Театр «Старый дом» представит постановку «Головлевы» на фестивале в Бресте

31.08.2023

Театр «Старый дом» представит постановку «Головлевы» на фестивале в Бресте
Одни из старейших новосибирских театров «Старый дом» представит постановку на международном фестивале «Белая вежа» в Бресте, передает ТАСС.

По словам директора театра Татьяны Ильиной, коллектив театра через неделю вылетает в Брест.

«Это первая поездка на фестиваль, мы очень рады познакомиться с этой площадкой, с новым для театра городом. Мы везем спектакль "Головлевы", очень ждем встречи с новой для нас публикой», — рассказала руководитель.

Татьяна Ильина добавила, что фестиваль «Белая вежа» — мероприятие с очень богатой традицией и большим жанровым разнообразием.

Постановка «Головлевы» по роману Салтыкова-Щедрина был представлен в театре в октябре 2017 года.


Фото: Pixabay.com