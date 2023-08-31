Театр «Старый дом» представит постановку «Головлевы» на фестивале в Бресте

По словам директора театра Татьяны Ильиной, коллектив театра через неделю вылетает в Брест.«Это первая поездка на фестиваль, мы очень рады познакомиться с этой площадкой, с новым для театра городом. Мы везем спектакль "Головлевы", очень ждем встречи с новой для нас публикой», — рассказала руководитель.Татьяна Ильина добавила, что фестиваль «Белая вежа» — мероприятие с очень богатой традицией и большим жанровым разнообразием.Постановка «Головлевы» по роману Салтыкова-Щедрина был представлен в театре в октябре 2017 года.