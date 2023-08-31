Театр «Старый дом» представит постановку «Головлевы» на фестивале в Бресте

Это первая поездка новосибирского театра на фестиваль «Белая вежа».
Режиссер побывает на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве.
Фильм стал первым большим проектом студии для детей после ее перезапуска.
Представители России и Франции стали полуфиналистами московского этапа первого тура XIII Международн...
Певица Юта и группа «ПослеZавтра» станут хедлайнерами масштабного музыкального фестиваля в Якутске.
Это первая поездка новосибирского театра на фестиваль «Белая вежа».
Режиссер побывает на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве.
Фильм стал первым большим проектом студии для детей после ее перезапуска.
Представители России и Франции стали полуфиналистами московского этапа первого тура XIII Международн...
Певица Юта и группа «ПослеZавтра» станут хедлайнерами масштабного музыкального фестиваля в Якутске.
Детская книжная ярмарка пройдет в «Экспоцентре» с 30 августа по 3 сентября.
Стриминговый сервис Hulu решил не продлевать проект с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях...
Творческий фестиваль «Осенний культурный марафон» начнется с гала-концерта солистов Большого театра.
Гала-концерт лауреатов международного конкурса состоялся в Эрмитажном театре.
Итальянский режиссер получила почетного «Золотого льва святого Марка» в рамках торжественной церемон...
Актриса, сыгравшая Дашу Букину в комедийном сериале, заявила о переменах в ее персонаже.
Известный по роли Кузи из «Универа» артист рассказал, что вдохновляет его на творчество.
Актриса прибыла в Италию с новой кинолентой режиссера Лилианы Кавани «Срок времени».
Талантливый мастер похоронен рядом со своей супругой — актрисой Инной Чуриковой.
Представители СМИ и поклонники театрального искусства смогут узнать планы на 2023-2024 годы.
Танцоры ансамбля «Кӱн сузы» примут участие в II фестивале российской культуры «Россия — Неаполь. Вул...
Экспозиция предстанет вниманию посетителей в Музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (филиал Националь...
Премьера картины в российском прокате состоится зимой.
Итоговый рекламный ролик сериала выпустило японское подразделение Netflix.
Тульскому государственному музею оружия исполняется 150 лет со дня основания.
31.08.2023