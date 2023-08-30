Наталья Бочкарева рассказала о преображении Даши Букиной в продолжении «Счастливы вместе»

В перезапуске сериала «Счастливы вместе» произойдут серьезные перемены. Об этом рассказала актриса Наталья Бочкарева.





Артистка исполняет в комедийном сериале роль Даши Букиной. Ее героиня превратится из домохозяйки в блогера.





В новом сериале братьев Андреасян Даша Букина также попрощается с огненно-рыжим цветом волос. Актриса в беседе с Пятым каналом подчеркнула, что рада подарить своей героине «еще одну жизнь».





Экранная дочь Бочкаревой, которую играет Дарья Сагалова, придерживается иного мнения. Актриса в начале августа выразила опасения насчет продолжения сериала. Сагалова переживает, понравятся ли зрителям столь повзрослевшие герои. В то же время артистка заявила, что ее персонаж точно удивит зрителя.





Продолжение «Счастливы вместе» выйдет на экраны 7 ноября. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов. Режиссерами стали Гевонд и Сарик Андреасян, а также Тина Канделаки.









Фото: YouTube