Актер Виталий Гогунский описал атмосферу на съемках «Универа» как фантастическую

Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в популярном сериале «Универ» поделился впечатлениями от съемочного процесса продолжения шоу. Об этом он рассказал в интервью.





Артист в беседе с NEWS.ru отметил, что у «Универа» прекрасный сценарий, есть очень много смешных моментов. По словам Гогунского, он рад работать в команде профессионалов. Актер назвал организацию съемок очень хорошей и предрек прекрасный результат.





«Самому интересно будет увидеть сериал, потому что на съемках атмосфера фантастическая», — признался артист.





Гогунский рассказал и о том, что толкает его на творчество. Актер черпает вдохновение из произведений Никиты Михалкова.





В конце июля стало известно о начале съемок продолжения популярного ситкома про жизнь студентов в общежитии. Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская вернутся к ролям в новом «Универе». Семен Литовчин дебютирует в качестве режиссера проекта.









Фото: «Алена, блин!» / YouTube