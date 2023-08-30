Скончавшегося 26 августа режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Он занял место рядом с покойной супругой, актрисой Инной Чуриковой.





Режиссер ушел из жизни в возрасте 89 лет. В мае его госпитализировали с инсультом. Затем состояние улучшилось.





Отпевание творца прошло в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Стоит отметить, что режиссер всего на несколько месяцев пережил свою жену. Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года.





Панфилов снял свой первый фильм «В огне брода нет» во время работы на «Ленфильме». Именно он принес режиссеру главный приз кинофестиваля в Локарно. Другими известными работами Панфилова стали «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и другие. Фильм «Начало» 1970 года с Инной Чуриковой в главной роли положил старт их супружеской жизни — режиссер и актриса поженились в ходе съемок.









Фото: YouTube



