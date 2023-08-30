Театр на Малой Ордынке проведет мероприятие для поклонников 4 сентября

В преддверии 31-го сезона Театр на Малой Ордынке устраивает масштабное мероприятие для своих зрителей и журналистов. Об этом редакции сообщила его пресс-служба.





С 2022 года Театр на Малой Ордынке является центром притяжения как требовательной московской публики, так и гостей столицы. В начале сезона состоялась большая премьера: музыкальная мелодрама «Эдит Пиаф. Гимн любви». Театральная общественность и зрители положительно оценили постановку.





Юная публика смогла в зимние каникулы посмотреть премьеру «Маленького принца» по Антуану де Сент-Экзюпери на Большой сцене. Весной состоялся зрелищный «Маяковский. Городской мюзикл». К 130-летию Владимира Маяковского театр впервые в истории Государственного Кремлевского дворца сыграл драматический спектакль, посвященный великому поэту, на главной сцене страны.





«31-й театральный сезон обещает быть еще более мощным и насыщенным событиями. Зрителям будут представлены громкие премьеры в сотрудничестве с популярными артистами ведущих театров столицы», — говорится в сообщении пресс-службы.





4 сентября пройдет пресс-конференция с участием актеров, режиссеров и худрука Театра на Малой Ордынке, народного артиста России Евгения Герасимова. В 16:00 запланирована автограф-сессия, а в 19:00 начнется спецпрограмма-превью нового сезона.









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